Chicago
109 Min.Ab 12
Roxy Hart träumt im Chicago der 20er-Jahre von einer Karriere im Show-Business. Als das Starlet von seinem Liebhaber nicht die ersehnten Kontakte in die Branche bekommt, erschießt es ihn. Im Gefängnis wartet Roxys großes Vorbild, der Showstar Valma Kelly, auf seinen Prozess. Valma hat ihren untreuen Mann und ihre Schwester auf dem Gewissen. Bald buhlen beide um die Gunst des gewieften Verteidigers Billy Flynn, der den Ruf hat, für entsprechendes Honorar jeden Fall zu gewinnen.
Genre:Drama, Musical
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
