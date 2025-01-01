Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Chiko

89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Joyn Plus
Chiko

Chiko

Die beiden jungen Männer Chiko und Tibet leben in einem Problemviertel der Hamburger Vorstadt und machen sich keine Illusionen über ihre Zukunft. So will es Chiko wenigstens als Drogendealer zu etwas bringen und versucht, die Aufmerksamkeit der Kiezgröße Brownie zu erregen. Sein Freund Tibet scheint allerdings weniger Glück beim Aufbau einer Verbrecherkarriere zu haben ... Rechte: Falcom

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Falcom