China Salesman
111 Min.Ab 16
111 Min.Ab 16
China Salesman
Der junge Geschäftsmann Yan Jian (Li Dong-xue) reist nach Afrika, um einen bahnbrechenden Mobilfunkvertrag abzuschließen – doch schon bald wird aus dem Deal ein tödliches Spiel. Ein korrupter Konkurrent setzt alles daran, ihn auszuschalten und zieht dabei brutale Verbündete in den Kampf: den kampferprobten Söldner Lauder (Steven Seagal) und den unberechenbaren Stammeskrieger Kabbah (Mike Tyson). Während das Land am Rand eines Bürgerkriegs steht, eskaliert der Konflikt in einem gnadenlosen Showdown – Mann gegen Mann, Faust gegen Feuerkraft. Für Yan steht nicht nur der Vertrag auf dem Spiel, sondern sein Leben.
Genre:Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, CN, HK, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH