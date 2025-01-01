Christine Aragao: Eine Millionärs-Entführung
Wenige Tage vor Weihnachten wird Christine Aragao mit ihren beiden kleinen Kindern aus einem Parkhaus in Miami entführt. Was dann geschieht, übersteigt jede Vorstellung. Während die Stunden vergehen, stellt sich eine alles entscheidende Frage: Wird das FBI sie lebendig finden? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.