Christmas à La Carte
92 Min.
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Christmas à La Carte
Für Food-Journalistin Carly spielt das Leben verrückt. Schockiert erfährt sie, dass ihre Mutter das traditionsreiche Familienrestaurant verkauft hat. Wenig später stellt sich heraus: Der neue Eigentümer ist niemand Geringeres als Starkoch Grant Quinn. Carlys Chefin wittert eine große Story und schickt ihre Mitarbeiterin zurück in die Heimat. Für Carly könnte das der große Durchbruch werden. Doch dafür muss sie erstmal Grants Vertrauen gewinnen - keine leichte Aufgabe: Der erfolgreiche Perfektionist würde die Newcomerin am liebsten loswerden. Doch Carly gibt nicht so einfach auf. Schon bald wird den beiden klar, dass sie viel mehr verbindet als nur die Arbeit.
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2021
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH