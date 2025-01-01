C.H.U.D. II: Das Monster lebt
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
C.H.U.D. II: Das Monster lebt
Das US-Militär muss sein "C.H.U.D."-Projekt, die Züchtung von kannibalischen Untoten, einstellen. Ein wahnsinniger Offizier rettet eine derartige Mutation davor, vernichtet zu werden. Doch ein Trio von Teenagern klaut dem guten Major den kannibalischen Untergrundbewohner. Der Zombie wird durch ein Missgeschick wieder zum Leben erweckt und beißt sich in seinem Blutrausch unaufhaltsam durch die Kleinstadt.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Moviesphere