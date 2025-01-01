Zum Inhalt springenBarrierefrei
City of Joy - Stadt der Freude

Planet Movies125 Min.Ab 16
Vom Regisseur von "Killing Fields" und "The Mission". In diesem erhebenden und inspirierenden Film mit Patrick Swayze ("Dirty Dancing") und Pauline Collins ("Shirley Valentine") in den Hauptrollen tun sich ein amerikanischer Arzt, eine britische Krankenschwester und ein ungebildeter indischer Bauer zusammen, um ein Ghetto in Kalkutta zu verändern.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film