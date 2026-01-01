Vor TV
Civil War
105 Min.Ab 16
Civil War
In einem zerrissenen Amerika der nahen Zukunft tobt erneut der Bürgerkrieg: Der Präsident klammert sich an eine illegale dritte Amtszeit, während abtrünnige Staaten gegen ihn kämpfen. Die Kriegsfotografin Lee Smith begibt sich mit jungen Kollegen auf eine gefährliche Reise quer durchs Land, um ein letztes Interview mit dem Präsidenten zu führen.
Genre:Action, Krieg, Thriller
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH