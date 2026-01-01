Cleopatra
234 Min.Ab 6
234 Min.Ab 6
Cleopatra
Im Jahre 48 v. Chr., nachdem Cäsar einen spektakulären Sieg über seinen Feind Pompejus errungen hat, krönt er seine Geliebte Cleopatra zur Königin von Ägypten. In grandiosem Triumph zieht Cleopatra in Rom ein, als sie ein Kind von Cäsar erwartet. Doch ihre Machtbesessenheit hat Konsequenzen: Als sie Cäsar bestürmt, er solle Alleinherrschaftsansprüche stellen, wird dieser ermordet. Daraufhin muss Cleopatra nach Ägypten fliehen, wo sie schon bald eine neue Karriere startet ...
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 1962
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television