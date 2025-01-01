Clever & Smart
104 Min.Ab 6
Doktor Bakterius hat die gefährlichste Waffe aller Zeiten erfunden: den DDT, "Demoralisator Der Truppen", eine Strahlenkanone, die ihre Opfer willenlos und friedfertig macht. Leider gerät diese Wunderwaffe in die Hände eines irrsinnigen Diktators. Die ausgesprochen cleveren und smarten Geheimagenten Fred Clever und Jeff Smart werden auf den Fall angesetzt ... Rechte: Falcom
Genre:Action, Comedy, Abenteuer
Produktion:ES, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Falcom