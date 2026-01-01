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Close - Dem Feind zu nah

Close - Dem Feind zu nah

91 Min.Ab 16
SAT.1 emotions91 Min.Ab 16
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Close - Dem Feind zu nah

Sam Carlson, eine Personenschützerin mit Kriegsgebieterfahrung, wittert das schnelle Geld, als sie einen vermeintlichen Routineauftrag annimmt: Sie soll die 18-jährige Milliardenerbin Zoe Tanner schützen. Als jedoch das Anwesen der Unternehmerfamilie in Marokko von bewaffneten Angreifern überrannt wird, können sich die beiden Frauen nur mit Not retten. Auf der Flucht beginnt ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel, in dem sich sogar angebliche Helfer als abtrünnige Feinde entpuppen.

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Vuelta Entertainment GmbH