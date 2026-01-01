Clueless - Was sonst!
Clueless - Was sonst!
An der Beverly-Hills-Highschool ist Cher Horowitz (Alicia Silverstone) das Maß aller Dinge: beliebt, stylisch und immer einen cleveren Spruch parat. Doch das Leben als Fashion-Queen ist gar nicht so easy – vor allem, wenn einem die Möchtegern-It-Girls ständig die Krone streitig machen wollen. Für Cher kein Problem! Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Dionne (Stacey Dash) und der neu dazugekommenen Tai (Brittany Murphy) hat sie alles im Griff. Ihre Hobbys? Matchmaking für Lehrer, Makeovers für Mauerblümchen und natürlich Shopping in der Luxus-Mall. Doch als der heiße Justin und ihr Ex-Stiefbruder Josh (Paul Rudd) plötzlich für Herzklopfen sorgen, gerät Chers perfekte Welt ins Wanken. Zwischen Highschool-Drama, Liebeschaos und jeder Menge Humor muss Cher herausfinden, was wirklich zählt – und dass wahre Liebe manchmal näher ist, als man denkt.