Code 8
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Code 8
Anfang des 21. Jahrhunderts, in einer nahen Zukunft, gibt es Menschen mit übernatürlichen Superkräften. Auch Connor Reed (Robbie Amell) gehört zu den geächteten „Powers“, die aufgrund staatlicher Restriktionen oft im Geheimen agieren. Um Geld für die Behandlung seiner kranken Mutter zu beschaffen, erledigt Connor Jobs für ein Verbrechersyndikat in Lincoln City. Dabei lernt er auch seinen Kumpel Garrett (Stephen Amell) kennen. Als die Männer planen, einen Drogentransport der Polizei zu stehlen, eskaliert das Spiel mit dem Feuer. Denn nun bekommt es das Duo mit mächtigen Mutanten der Unterwelt zu tun. - Der Sci-Fi-Thriller von Jeff Chan basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm aus dem Jahr 2016.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.