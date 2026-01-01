Code Name Banshee
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Code Name Banshee
Caleb (Antonio Banderas) und Delilah, Deckname Banshee (Jaime King), verbindet ein morbides Geheimnis: Sie arbeiten beide als professionelle Auftragskiller! Und es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit. Das Duo hat eine offene Rechnung mit dem Söldner-Boss und Topterroristen Anthony Greene (Tommy Flanagan) zu begleichen. Als Caleb und Delilah die schwerbewaffnete Truppe schonungslos ausradieren, ist absolute Präzision gefragt. Schließlich gerät beim Showdown der Profikiller auch Calebs Tochter Hailey (Catherine Davis) in die Schusslinie. - Das Action-Drama „Mad Bad“ von Jon Keeyes wurde beim New Yorker Independent-Filmfestival ausgezeichnet.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.