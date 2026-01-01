Coffin Rock – Rendezvous mit einem Mörder
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Coffin Rock – Rendezvous mit einem Mörder
Jessie Willis (Lisa Chappell) und ihr Mann Rob (Robert Taylor) führen in einem kleinen australischen Fischernest ein glückliches Leben. Einzig mit dem Nachwuchs will es bei dem jungen Paar nicht klappen. Als sich Jess frustriert und betrunken auf einen One Night Stand mit dem Hilfsarbeiter Evan (Sam Parsonson) einlässt, ahnt sie nicht, welche Konsequenzen ihr Seitensprung haben wird. Denn Evan ist ein Psychopath, ein Stalker, der durchdreht, als er erfährt, dass Jess schwanger ist. Jess wird zum Mittelpunkt eines brutalen Spiels, das sie gewinnen muss, wenn sie am Leben bleiben will.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
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