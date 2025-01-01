Colette - Eine Frau schreibt Geschichte
108 Min.Ab 6
Colette - Eine Frau schreibt Geschichte
Colette zieht aus der Provinz nach Paris, wo sie als Ehefrau des erfolgreichen Schriftstellers Willy zunächst im Schatten ihres Mannes steht. Als dieser jedoch Schwierigkeiten hat, sein Autorenteam zu entlohnen, bringt er seine Frau dazu, für ihn zu schreiben. Der Bestseller "Claudine" wird geboren, der Willy großes Ansehen bringt - doch die wahre Autorenschaft bleibt geheim. Als Colette das nicht mehr ausreicht, beginnt sie, für ihre Anerkennung und ihre Identität zu kämpfen.
Genre:Biografie, Historisches Drama
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
