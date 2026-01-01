Collision Course
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Collision Course
Kate Parks (Tia Carrere) will so schnell wie möglich heim zu Töchterchen Samantha (Janis Peebles). Ein Jahr lang war die Schriftstellerin auf Lesereise mit ihrem Buch, in dem sie den Tod ihres Mannes verarbeitet. Er starb bei einem Flugzeugabsturz, die Ermittlungen wurden verschleppt. Jetzt sitzt Kate selbst im Flieger - und ein Sonnensturm zerstört die Elektronik. Wenn Kate ihre Tochter wiedersehen will, muss sie selbst handeln. Flugbegleiter Jake (David Chokachi) steht ihr zur Seite. - Action in luftiger Höhe von Regisseur Fred Olen Ray.
Genre:Thriller, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.