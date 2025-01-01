Comedian Harmonists
125 Min.Ab 6
Comedian Harmonists
Berlin, 1927: Fasziniert von der amerikanischen A-cappella-Band The Revellers beschließt Schauspielschüler Harry Frommermann, ein ähnliches Ensemble auf die Beine zu stellen. Dank einer Zeitungsannonce hat er schon bald ein schlagkräftiges Sextett zusammengestellt, das mit seinen unbeschwerten Liedern und frechen Texten bald in ganz Deutschland bekannt wird. Ihre Kunst ereilt jedoch ein ungeahntes Schicksal, als die Nazis drei Juden unter ihnen ausmachen ...
Genre:Dokudrama
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH