Coming Home for Christmas - Eine Familie zur Bescherung
87 Min.Ab 0
Die ungleichen Schwestern Kate und Melanie haben seit der Hochzeit von Melanie kein einziges Wort mehr miteinander gesprochen. Als sich auch noch ihre Eltern, sehr zum Leidwesen der Familie, scheiden lassen, scheint alles verloren. Doch als Weihnachten vor der Tür steht, ist Kate trotz aller Eitelkeiten und Verletzungen fest dazu entschlossen die Familie wieder zusammen zu bringen. Gemeinsam mit ihrer Schwester möchte sie an alte Familientraditionen anknüpfen und plant eine Weihnachtsfeier im Haus ihrer Kindheit. Doch leider wird dieses nun von einer anderen Familie bewohnt… Können die beiden Schwestern auch diese Hürde nehmen und ihren Lieben wieder die wahre Bedeutung von Familie und Weihnachten nahebringen?
Genre:Feiertag, Drama
Produktion:CA, 2013
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH