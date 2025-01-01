Command Performance

Vor TV
Drummer Joe spielt mit seiner Rockband bei einem Benefizkonzert in Moskau im Vorprogramm der berühmten US-Sängerin Venus. Als die Diva die Bühne betritt, stürmen bewaffnete Söldner die Arena und nehmen unter anderem Venus und die Familie des russischen Präsidenten als Geiseln. Da der russisch-amerikanische Krisenstab die Kontrolle über die Situation zu verlieren droht, greift Joe ein: Zusammen mit dem Agenten Mikhail stellt sich der taffe Ex-Biker den skrupellosen Angreifern.
Genre:Action, Thriller, Drama
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Nu Image