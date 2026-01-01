Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Company of Heroes

Company of Heroes

97 Min.Ab 16
Action Hits97 Min.Ab 16
Action Hits
Company of Heroes

Company of Heroes

Eine US-Einheit gerät im Verlauf der Ardennenoffensive in deutsches Kerngebiet und stößt auf ein geheimes Projekt: Hitler plant den Bau einer Atombombe. Ein übergelaufener Wissenschaftler besitzt entscheidende Informationen - und muss unversehrt aus dem Reich geschleust werden, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Was folgt, ist eine riskante Mission, die über das Schicksal der Welt entscheiden könnte.

Genre:
Action, Krieg
Produktion:
US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH