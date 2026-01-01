Compulsion - Mörderischer Zwang
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Compulsion - Mörderischer Zwang
Amy (Heather Graham) ist eine lebhafte Gourmetköchin mit einem gefährlichen Appetit. Sie nutzt die sinnlichste Küche, um andere gefügig zu machen. Als Amy erkennt, dass ihre neue Nachbarin Saffron (Carrie-Anne Moss) der ehemalige Kinderstar ist, den sie immer vergöttert hat, nutzt sie ihre Kochkünste, um Saffron zu Essen und Sex zu verführen. Amys Leidenschaft wird schnell zur Besessenheit.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film