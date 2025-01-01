Con Air
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
Con Air
Der Ex-Elitesoldat Cameron Poe hat acht Jahre Haft hinter sich und befindet sich nun auf dem Heimflug zu Frau und Tochter. Mit an Bord: eine Gruppe Schwerstkrimineller auf ihrem Weg in ein Hochsicherheitsgefängnis. Als die Verbrecher unter der Führung des eiskalten Cyrus das Flugzeug kapern und nach Las Vegas umlenken, wollen die Behörden die Con Air abschießen. Doch U.S. Marshall Larkin sieht in Poe einen Verbündeten. Gemeinsam versuchen sie, eine Katastrophe zu verhindern ...
Genre:Action
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))