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Congo

Congo

109 Min.Ab 12
MOVIEDOME109 Min.Ab 12
MOVIEDOME

Congo

Tief im dunkelsten Herzen Afrikas, dem unerforschten Kongo, verbirgt sich das mysteriöse Geheimnis einer untergegangenen Stadt. Ihr Name: Zinj. Ein Ort voller uralter Macht und unermesslicher Reichtümer. Das amerikanische High-Tech-Unternehmen TraviCom wittert den Schatz und schickt eine achtköpfige Crew in den Dschungel. Die Satellitenübertragung zeigt: Sie haben Zinj gefunden. Doch dann verstummen die Stimmen. Nur Bilder des Grauens erreichen Amerika – zerschmetterte Ausrüstung, tote Körper, ein Massaker ohne Spuren des Täters. Danach: völlige Stille. Unter der Leitung der entschlossenen Technologieexpertin Dr. Karen Ross (Laura Linney) startet eine zweite Expedition. Mit an Bord: Primatologe Dr. Peter Elliot (Dylan Walsh), seine sprechende Gorilla-Dame Amy und der kampferprobte Captain Monroe Kelly (Ernie Hudson). Was sie erwartet, ist kein Schatz, sondern ein tödliches Geheimnis – eine Stadt, bewacht von uralten Hütern, in einem Land, das keine Gnade kennt.

Genre:
Action, Abenteuer
Produktion:
US, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH