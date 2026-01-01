Contact
144 Min.Ab 12
144 Min.Ab 12
Contact
Die Astronomin Ellie empfängt ein Radiosignal aus dem All, das keines natürlichen Ursprungs sein kann: der Beweis für intelligentes außerirdisches Leben! Sie und ihre Mitarbeiter entschlüsseln den Code und finden heraus, dass es sich dabei um den Bauplan einer Maschine handelt. Doch die Regierung nimmt Ellie das Prestigeprojekt weg, da entschieden wurde, dass ein Mann den ersten Kontakt mit einer anderen Spezies durchführen soll ...
Genre:Science Fiction, Drama
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Pictures