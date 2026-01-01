Continental Split
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Continental Split
New Madrid, Missouri: An einer geologischen Störungszone häufigen sich die Erdbeben. Als plötzlich gigantische Löcher entstehen und sogar ein kompletter See verschwindet, schrillen bei der Seismologin Dr. Cami Weddle (Jessica Morris) alle Alarmglocken: Die Geowissenschaftlerin sieht eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes kommen. Das vorausberechnete Mega-Erdbeben der Stärke 10 hat das Potenzial, den gesamten Kontinent zu zerreißen! Das Forschungsteam muss einen Plan entwickeln, die Opferzahlen unter der Bevölkerung zu minimieren. - Jessica Morris ist u.a. bei der Serie „Party of Five“ dabei.
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.