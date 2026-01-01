Contract to Kill – Zwischen den Fronten
88 Min.Ab 16
Contract to Kill – Zwischen den Fronten
CIA-Agent John Harmon (Steven Seagal) wurde einst zur Legende, als er den größten Drogenring Mexikos hochnahm. Jetzt wird er für einen letzten, großen Job reaktiviert: Islamistische Extremisten planen, eine mexikanische Drogenschmuggelroute zu nutzen, um Waffen und Attentäter in die USA zu bringen. Harmon und seinem Team, der verführerischen, aber gefährlichen FBI-Agentin Zara Hayek (Jemma Dallender) und dem Drohnen-Experten Matthew Sharp (Russell Wong) bleibt nur wenig Zeit, diese 'Unheilige Allianz' und eine verheerende Anschlagsserie zu verhindern.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, MC, 2016
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH