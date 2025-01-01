Contracted: Phase II
79 Min.Ab 16
Contracted: Phase II
Riley hat sich mit einem schrecklichen Virus infiziert, der Menschen in einen zombieartigen Blutrausch versetzt und verfaulen lässt. Panisch macht er sich auf die Suche nach einem Gegenmittel. Als er auf BJ trifft, der den Schlüssel zum Virus in den Händen zu halten scheint, hofft er auf Rettung. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass BJ ganz andere Ziele verfolgt.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:United States, 2015
Altersfreigabe:
16
