Convent - Biss in alle Ewigkeit
Vor vierzig Jahren endete ein blutiger Amoklauf in einem abgelegenen Kloster mit der Schließung der katholischen Schule St. Francis. Die Mauern des Gemäuers sind seither verfallen – doch das Böse, das einst entfesselt wurde, ist nie verschwunden. Als eine Gruppe neugieriger Studenten das verlassene Kloster betritt, ahnen sie nicht, dass sie uralte Kräfte wecken. Ein dunkler Fluch liegt über dem Ort, und ein satanisches Ritual verwandelt die Jugendlichen in willenlose Diener der Hölle. Dämonen, Untote und ein tödlicher Tanz der Verdammten nehmen ihren Lauf. Nur eine Frau kennt das Grauen, das in den Schatten lauert – Christine, einst selbst Schülerin des Klosters, kehrt zurück, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Doch der Preis für Erlösung ist hoch, und das Böse kennt keine Gnade.