Coral Reef: Magic of the Indo Pacific
53 Min.Ab 0
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Coral Reef: Magic of the Indo Pacific
Diese beeindruckende Naturdokumentation entführt die Zuschauer in die farbenprächtige Unterwasserwelt des Indopazifiks. In faszinierenden Bildern zeigt der Film die Vielfalt und Schönheit der Korallenriffe – eines der artenreichsten und empfindlichsten Ökosysteme der Erde. Von winzigen Rifffischen über majestätische Meeresschildkröten bis hin zu komplexen Lebensgemeinschaften offenbart sich ein verborgenes Universum voller Magie und biologischer Wunder.
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
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