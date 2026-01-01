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Coral Reef: Magic of the Indo Pacific

Coral Reef: Magic of the Indo Pacific

53 Min.Ab 0
Terragonia53 Min.Ab 0
Terragonia
Coral Reef: Magic of the Indo Pacific

Coral Reef: Magic of the Indo Pacific

Diese beeindruckende Naturdokumentation entführt die Zuschauer in die farbenprächtige Unterwasserwelt des Indopazifiks. In faszinierenden Bildern zeigt der Film die Vielfalt und Schönheit der Korallenriffe – eines der artenreichsten und empfindlichsten Ökosysteme der Erde. Von winzigen Rifffischen über majestätische Meeresschildkröten bis hin zu komplexen Lebensgemeinschaften offenbart sich ein verborgenes Universum voller Magie und biologischer Wunder.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Natur
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH