Corona Südamerika und Kanada: Geisterstädte und riesiges Polizeiaufgebot | Corona Spezial

10 Min.Ab 12
Focus TV Reportage10 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Als das Corona-Virus noch weltweit um sich griff. Doch wie reagieren andere Gesellschaften, andere Regierungen darauf? Und wie gehen die Menschen vor Ort damit um? Ein Focus TV Corona Spezial mit exklusiven Berichten von Deutschen aus Bolivien, Argentinien und Kanada zeigt die aktuelle Lage und welche Maßnahmen die Regierungen dort bei Widersetzung gegen die Regeln ergreifen.

Spezial
12
© Studio71