Couchgeflüster - Die erste therapeutische Liebeskomödie
Couchgeflüster - Die erste therapeutische Liebeskomödie
Die erfolgreiche, frisch geschiedene New Yorker Karrierefrau Rafi versucht, ihr Leben neu zu sortieren – unterstützt von ihrer engagierten Therapeutin Lisa Metzger. Während sie in ihren Sitzungen über Beziehungskrisen, Zukunftsängste und den Wunsch nach einem Neuanfang spricht, folgt sie Lisas Rat: endlich wieder daten. Und tatsächlich begegnet sie dem charmanten, deutlich jüngeren Künstler David, mit dem sie eine überraschend intensive Beziehung beginnt. Was zunächst wie eine befreiende Romanze wirkt, gerät aus den Fugen, als Rafi ahnungslos jedes Detail dieser neuen Liebe auf Lisas Couch schildert – ohne zu wissen, dass David niemand anderes ist als Lisas eigener Sohn. Zwischen Therapieethik, familiären Erwartungen und dem heiklen Altersunterschied entfaltet sich eine turbulente, warmherzige Komödie über moderne Beziehungen, Selbstfindung und die Frage, ob Liebe jede Grenze überwinden kann.