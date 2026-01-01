Covert Operation - Im Visier der Feinde
89 Min.Ab 18
Gabriel ist Kopfgeldjäger und in Asien gestrandet. Als ein britischer Geheimdienstagent namens Witaker vermisst wird, wird er auf die Rettungsaktion angesetzt - man vermutet den Agenten irgendwo im Grenzgebiet zwischen China und Nordkorea. Gabriels Lohn wird die Entlassung aus seinem Dienst und seine Freiheit sein. Doch die geheime Mission entpuppt sich als Himmelfahrtskommando...
Genre:Action, Abenteuer
18
