Crayon Shin Chan - Königreich Kritzel und fast vier Helden
100 Min.
Ab 6
100 Min.Ab 6
Im Königreich Kritzel herrscht Chaos, da die schwindende Kritzel-Energie das Reich bedroht. Der machthungrige Verteidigungsminister plant eine Invasion der Erde, um Kinder zum Kritzeln zu zwingen. Prinzessin Kritzel schickt indessen den Hofmaler mit einem Zauberstift zu Shin Chan, dem auserwählten Helden. Wird ihr Plan aufgehen?
Genre:Anime
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Polyband Medien GmbH