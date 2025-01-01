Crazy
93 Min.Ab 12
Crazy
Damit der 16-jährige, halbseitig gelähmte Benjamin im fünften Anlauf endlich die Schule schafft, bringen ihn seine Eltern auf das Internat Neuseelen. Dort nimmt ihn die kleine Gruppe um seinen Zimmernachbarn Janosch schnell auf und hilft ihm, mit Schuldruck, Heimweh und der kriselnden Ehe seiner Eltern zurechtzukommen. Doch dann verlieben sich Benjamin und Janosch gleichzeitig in die hübsche Malen - und nach einer Party im Mädchenzimmer ist nichts mehr, wie es war.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media Film- & Fernseh GmbH