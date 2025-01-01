Crazy Kind of Love
87 Min.Ab 6
87 Min.Ab 6
Crazy Kind of Love
Augusta wird von ihrem Mann für dessen jüngere Geliebte verlassen. Die Trennung macht Augusta schwer zu schaffen. Sie verfällt in Depressionen, aus der auch ihre beiden Söhne ihr nicht helfen können. Das Familienglück steht auf der Kippe. Doch eines Tages taucht die neue Nachbarin Bette auf, in deren natürliche und positive Art sich einer der Söhne prompt verliebt. Und auch Augusta entwickelt eine Beziehung zu ihr, der frischen Wind in ihr Leben bringt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film