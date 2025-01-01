Crush
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Crush
High-School-Schwarm Scott (Lucas Till) hat alles, was man sich nur wünschen kann: Er ist der Star des Footballteams, sieht gut aus, ist beliebt - und er hat eine heimliche Verehrerin. Doch was als unschuldige Schwärmerei beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einer lebensbedrohlichen Angelegenheit. Aber wer steckt hinter den Stalking-Attacken? Scotts langjährige platonische Freundin Jules (Sarah Bolger)? Die schüchterne Bess (Crystal Reed)? Oder der Außenseiter Jeffrey (Reid Ewing), der insgeheim für Bess schwärmt? Eines steht fest: Scott bleibt nur wenig Zeit, seinen Stalker zu enttarnen, bevor es zu spät für ihn ist...
Genre:Thriller
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH