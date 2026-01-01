Crypto - Angst ist die härteste Währung
106 Min.Ab 12
Crypto - Angst ist die härteste Währung
Wall-Street-Banker Marty (Beau Knapp) wird nach einem geplatzten Deal in seine ländliche Heimat strafversetzt – zurück zu seinem Vater (Kurt Russell) und Bruder (Luke Hemsworth), die fernab der Finanzwelt als Farmer leben. Dort soll er die lokale Bank prüfen – ein scheinbar harmloser Auftrag. Doch was als Routinejob beginnt, entpuppt sich bald als gefährliches Geflecht aus Geldwäsche, Korruption und Cyberkriminalität. Marty gerät zwischen loyale Familie und skrupellose Machenschaften – und entdeckt, dass die wahre Bedrohung nicht an der Börse lauert, sondern direkt vor seiner Haustür.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
