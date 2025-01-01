Crypto - Angst ist die härteste Währung
106 Min.Ab 12
Crypto - Angst ist die härteste Währung
Marty ist ein junger Wall Street Banker, der in der Provinz eine gefährliche Entdeckung macht. Durch seine Ermittlungen gegen die dunklen Machenschaften der russischen Mafia und ihre Verstrickung in den Handel mit Crypto-Währungen bringt er sich und seine Familie in Lebensgefahr.
Genre:Thriller
Produktion:United States, 2019
Altersfreigabe:
12
