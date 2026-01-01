Cube Zero
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Cube Zero
Der Cube ist ein Labyrinth würfelförmiger Räume, die sich stets verschieben und mit tödlichen Fallen versehen sind. In ihnen kämpfen "Freiwillige" eines Experiments ums Überleben, doch kaum einer schafft es je bis zum Ausgang. Eric, ein Techniker im Kontrollzentrum, hinterfragt das Experiment erst, als die unschuldige Cassandra im Cube um ihr Leben kämpfen muss. Um sie zu retten, begibt er sich selbst in das Todeslabyrinth und wird prompt zum Gejagten.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Moviesphere