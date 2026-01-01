Cut Bank - Kleine Morde unter Nachbarn
Cut Bank - Kleine Morde unter Nachbarn
Seit er vor ein paar Jahren die High-School abgeschlossen hat, träumt der junge Dwayne McLaren (Liam Hemsworth) davon, die miefige Kleinstadt 'Cut Bank' zu verlassen. Doch erst, als er zufällig Zeuge eines Mordes wird und er das Ganze filmt, könnte sich ihm die Möglichkeit bieten, mit Freundin Cassandra (Teresa Palmer) irgendwo anders als in 'Cut Bank' neu anzufangen. Doch von nun an hat jede seiner Entscheidungen verheerende Folgen, die beweisen, dass das Verbrechen auch im kleinsten Nest ein Zuhause findet. Der gutherzige und vom ersten Mord in der kleinen Stadt völlig überrumpelte Sheriff Vogel (John Malkovich) ist komplett überfordert und stolpert durch die Ermittlungen und Dwaynes Vater Big Stan (Billy Bob Thornton) stellt seine eigenen Nachforschungen im Mordfall an...