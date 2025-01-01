Vor TV
Dance Flick - Der allerletzte Tanzfilm
80 Min.Ab 12
80 Min.Ab 12
Vor TV
Dance Flick - Der allerletzte Tanzfilm
Tanzfilmparodie mit Shoshana Bush und Damon Wayans jr.: Megan White zieht nach dem Tod ihrer Mutter in die Stadt. Die Tänzerin aus Leidenschaft hat einen großen Traum: Sie möchte berühmt werden. Doch dazu fehlt ihr der nötige Biss, schließlich ist die Branche ein hartes Pflaster. In der Schule trifft sie den Hip-Hop-Tänzer Thomas, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Schon bald entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen der unschuldigen Megan und dem coolen Thomas.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures Global