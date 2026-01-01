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Dancing At The Blue Iguana

Dancing At The Blue Iguana

124 Min.Ab 16
Planet Movies124 Min.Ab 16
Planet Movies

Dancing At The Blue Iguana

Preisgekrönter Erotikfilm mit Daryl Hannah (Kill Bill) und Sandra Oh (Grey’s Anatomy). Kino-Veteran Michael Radford (1984, Der Postmann, Die letzten Tage in Kenya) zeichnet ein unglamouröses Porträt von "Showgirls" zwischen Auftritten und Alltag, ihren Sehnsüchten und Träumen. Im Strip-Club Blue Iguana am Rande von L.A. trifft Verführung auf Verfall, Beziehungen entstehen und vergehen.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film