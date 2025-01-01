Dante’s Inferno
89 Min.Ab 16
Dante’s Inferno
Nach drei Jahren Kampf in den Kreuzzügen reitet Dante zurück nach Hause zu seinem Familienbesitz, um sich mit seiner geliebten Beatrice und seinem Vater wieder zu vereinen. Als er nach Hause kommt, findet er seinen Diener abgeschlachtet, seinen Vater ermordet und Beatrice dem Tode nah vor. Als ihre Seele in den Himmel kommt, bringt Luzifer Beatrice in die Hölle und sagt ihr, dass Dante sie verraten hat.
Genre:Animation, Horror
Altersfreigabe:
16
