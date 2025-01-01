Dante's Peak
105 Min.Ab 12
Seismologische Unregelmäßigkeiten führen den Vulkanologen Harry Dalton in die idyllische Kleinstadt Dante's Peak. Seine Untersuchungen lassen jedoch nur ein erschreckendes Ergebnis zu: Der nahe gelegene Vulkan steht kurz vor dem Ausbruch. Allerdings will ihm das niemand glauben. Erst, als er die Bürgermeisterin von der Gefahr überzeugt, werden erste Maßnahmen ergriffen. Doch es ist bereits zu spät: Der Vulkan explodiert, und über die Stadt bricht Chaos herein ...
Genre:Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH