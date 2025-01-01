Dark Encounter
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Dark Encounter
Ein Jahr nach dem Verschwinden eines kleinen Mädchens kehren seine Angehörigen an den Ort des Geschehens zurück, um zu trauern. Nach kurzer Zeit bemerken sie seltsame Lichter, die aus dem Wald kommen. Sie treffen auf Außerirdische, die mehr über das Geschehen zu wissen scheinen. Die Familie glaubt, dass die Außerirdischen etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben und nun zurückgekehrt sind, um die Angehörigen zu terrorisieren.
Genre:Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Falcom