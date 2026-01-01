Dark Island - Lost in Paradise
87 Min.Ab 16
Mitten im Ozean, fernab jeglicher Zivilisation, nutzen Militär und Forschern eine Insel um geheime Versuche durchzuführen. Als plötzlich der Kontakt abreißt, schickt die Armee eine Gruppe Soldaten und Wissenschaftler auf das Eiland um nach dem Rechten zu sehen. Kaum angekommen finden sie heraus, dass die Experimente verdammt schief gegangen sind. Die verschollenen Forscher haben ein überaus starkes und ebenso tödliches Wesen erschaffen. Und dieses Wesen ist in seinem Blutrausch durch nichts aufzuhalten.
Genre:Action, Science Fiction, Thriller
Produktion:CA, 2010
