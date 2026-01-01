Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dark Night of the Walking Dead

Als es Nacht wird in einer Kleinstadt in Kalifornien, erwachen die Toten wieder zum Leben. Patrick Jackson (Anthony Michael Hall) und seine Tochter Tracie (Rachel G. Fox) fliehen vor den heranstürmenden Zombiehorden ausgerechnet in eine kleine Hütte in der Nähe eines Friedhofs. Sie hoffen auf die Hilfe ihrer Nachbarn. Doch die Untoten sind überall und sie gieren nach Menschenfleisch. Auch Birdie (Daryl Hannah) und ihr von den Zombies schwer verletzter Freund, versuchen die wandelnden Toten von ihrem Haus fern zuhalten. Sie alle haben einen vermeintlichen rettenden Gedanken: der Panic-Room ihres exzentrischen, neureichen Nachbarn. Dies scheint die einzig sichere Zuflucht zu sein. Doch die Nacht und der Kampf ums nackte Überleben sind noch lang.

Genre:
Action, Horror, Thriller
Produktion:
US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH