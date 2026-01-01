Darkweb - Kontrolle ist eine Illusion
Alex (Callan McAuliffe) ist ein brillanter Teenager mit einem außergewöhnlichen Talent für Computerprogrammierung – ein Genie im digitalen Untergrund. Als seine Familie durch die Machenschaften der Banken in den finanziellen Abgrund stürzt, wird aus seinem Hobby eine gefährliche Waffe. Er taucht ein in die Schattenwelt der Cyberkriminalität, wo er auf die ebenso klugen wie undurchsichtigen Hacker Sye (Daniel Eric Gold) und Keira (Lorraine Nicholson) trifft. Gemeinsam bilden sie ein unschlagbares Trio – bis ihre Aktivitäten die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Strippenziehers erregen: Zed (Clifton Collins Jr.), ein Mann mit eigenen Plänen und einem unheimlichen Interesse an Alex’ Fähigkeiten. Was als digitaler Protest beginnt, wird bald zu einem Spiel auf Leben und Tod – in einer Welt, in der jeder Klick Konsequenzen hat.