D.A.R.Y.L. - Der Außergewöhnliche
Als der zehnjährige Daryl nach einem Unfall ohne Erinnerung auftaucht, scheint er ein Wunderkind zu sein: blitzschnell im Denken, sportlich brillant und technisch unschlagbar. Die Familie, die ihn aufnimmt, erlebt mit ihm eine Zeit voller Staunen, Herzlichkeit und echter Nähe. Doch Daryl ist kein gewöhnlicher Junge – er ist ein Android, erschaffen als Prototyp für den perfekten Supersoldaten. Was niemand erwartet hat: Daryl beginnt, echte Gefühle zu entwickeln. Freundschaft, Mitgefühl, Liebe – all das macht ihn menschlicher, aber auch „unbrauchbar“ für das Militär, das ihn nun als Risiko betrachtet. Die Jagd beginnt. Daryl muss fliehen, nicht nur vor denen, die ihn zerstören wollen, sondern auch vor der Frage, ob er überhaupt ein Recht auf ein eigenes Leben hat.